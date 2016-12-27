كيف توقع مدرب العين الإماراتي خطة الأهلي؟

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

قال زلاتكو داليتش مدرب العين إنه توقع أن ينتظر الأهلي أخطاء فريقه في الفوز الذي حققه وصيف بطل آسيا 3-1 على بطل الدوري بعد وقت إضافي في دور الستة عشر لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم أمس الاثنين.

واهتزت شباك العين أولا من ركلة جزاء سجلها أحمد خليل مهاجم الإمارات قبل مرور ساعة من اللعب لكن عمر عبد الرحمن (عموري) أدرك التعادل للعين بالطريقة نفسها قبل 12 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.

ومنح ابراهيم دياكي المتألق أخيرا التقدم للعين بعد سبع دقائق من الوقت الإضافي قبل أن يضيف عموري الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال داليتش للصحفيين “توقعنا أن ينتظر الأهلي أن نرتكب أخطاء. قدمنا أداء أفضل من المنافس وهو ما ساعدنا على تحقيق الفوز.”

وأضاف “كنا نعاني قبل بداية المباراة بسبب غياب بعض اللاعبين. المباراة كانت مثل حرب خططية وكنا نسعى للسيطرة على وسط الملعب.”

وتأهل إلى دور الثمانية الجزيرة حامل اللقب ومتصدر الدوري والوصل صاحب المركز الثاني.

وتابع داليتش “هناك مجموعة قوية من الفرق مثل الوصل والجزيرة ولا توجد فرصة للتعويض في مباريات الكأس لذا الأمور تكون دائما مختلفة.”

ويأتي هذا الانتصار قبل مواجهة أخرى بين العين والأهلي في الدوري يوم السبت المقبل.

ويحتل العين المركز الثالث برصيد 26 نقطة من عشر مباريات متأخرا بثلاث نقاط عن الجزيرة الذي خاض 12 مباراة بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع ولديه 25 نقطة من 12 مباراة.

ومضى المدرب الكرواتي قائلا “الفوز سيمنحنا الحافز قبل مواجهة الدوري وطالبت لاعبي فريقي بالتركيز وعدم الاندفاع وإظهار رد فعل سلبي.”

ورفض الروماني كوزمين أولاريو مدرب الأهلي الحديث عن التحكيم بعد هزيمة فريقه.

وقال مدرب العين السابق “نجحنا في التقدم في الشوط الثاني وركلة الجزاء التي تعادل بها المنافس غيرت مسار المباراة.”