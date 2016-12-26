العين يطيح بالأهلي في كأس رئيس الإمارات

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

حسم العين مباراة القمة أمام غريمه الأهلي بعدما عوّض تأخره بهدف إلى الفوز 3/1 بعد وقت إضافي ليتأهل إلى دور الـ 8 بكأس رئيس الإمارات لكرة القدم اليوم الاثنين.

كان الأهلي حامل لقب دوري المحترفين البادئ بالتسجيل من ركلة جزاء نفذها القائد أحمد خليل في الدقيقة 57 بعدما حصل عليها بنفسه.

لكن العين وصيف بطل آسيا أدرك التعادل بنفس الطريقة بعدما حصل إبراهيم دياكيه على ركلة جزاء نفذها النجم عمر عبدالرحمن (عموري) قبل 11 دقيقة على النهاية.

ومع امتداد المباراة لشوطين إضافيين فرض العين نفوذه وأضاف هدفًا ثانيًا لدياكيه من متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس ثم حسم عموري المواجهة بتسجيل الهدف الثالث بمهارته المعهودة.