ثاني هدافي الدوري السلوفيني يتلقى عرضًا إماراتيًا

المصدر: إرم نيوز - خاص

كشفت تقارير صحفية سلوفينية عن تلقي نجم فريق رودار الكاميروني جون ماري عرضًا من أحد الأندية الإماراتية للعب في صفوفه خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، مقابل نصف مليون يورو.

وبحسب صحيفة “موزارت سبورت”، فإن ماري البالغ من العمر 23 عامًا، تلقى عرضًا إماراتيًا مغريًا، دون الكشف عن اسم النادي، مشيرة إلى أن اللاعب لم يحسم موقفه بعد بقبول العرض أو رفضه.

ويتألق المهاجم الكاميروني خلال الموسم الحالي في الدوري السلوفيني، حيث سجل 8 أهداف خلال 15 مباراة، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة، بفارق هدفين عن المتصدر.

ولعب جون ماري مع أندية مغمورة في رومانيا وسلوفينيا، بعد أن بدأ رحلته خارج الكاميرون عام 2012، إذ كان يلعب مع نادي يونيون دوالا، وقد خاض 8 مباريات مع منتخب بلاده تحت 20 عامًا، سجل فيها 5 أهداف، وذلك عام 2011، دون أن يُستدعى للمنتخب الأول.