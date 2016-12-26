الإمارات.. ماكيتي للعين في صفقة تبادلية تشمل دوغلاس

المصدر: إرم نيوز - خاص

قالت تقارير إماراتية إن صفقة تبادلية بين العين والظفرة تشمل ماكيتي ديوب وداينفريس دوغلاس ستعلن قريبًا.

ووفقًا للتقارير فإن ماكيتي ديوب لاعب الظفرة سينتقل للعين مقابل دوغلاس إضافة لمبلغ مادي يدفعه العين للظفرة.

وسجل ماكيتي ديوب 12 هدفًا في الدوري هذا الموسم، منها 3 أهداف من ركلات جاءت.

مقابل 5 أهداف فقط لدوغلاس.

ويلعب ماكيتي للظفرة منذ 2012 قادمًا من الكرامة السوري.

بينما يلعب دوغلاس للعين منذ يناير الماضي قادمًا من سانفريس هيروشيما.

ويحتل العين المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، مقابل 19 نقطة للظفرة في المركز الثامن..