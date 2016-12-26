الجزيرة يواصل الدفاع عن لقبه في كأس رئيس الإمارات

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

تأهل الجزيرة حامل اللقب إلى دور الـ 8 بكأس رئيس الإمارات لكرة القدم بفوزه 2/0 على اتحاد كلباء اليوم الإثنين.

وسجل أحمد العطاس وعلي مبخوت هدفي الجزيرة في الشوط الثاني ليتأهل لملاقاة الوحدة أو دبا الفجيرة في الدور المقبل.

وانتظر الجزيرة المتصدر الحالي لدوري المحترفين لمدة ساعة حتى افتتح العطاس التسجيل من ضربة رأس.

وأضاف مبخوت هدفًا ثانيًا بعد مراوغة رائعة لأحد المدافعين ثم سدد بقوة في الشباك قبل النهاية بـ 6 دقائق.

وتأهل الوصل – صاحب المركز الثاني في الدوري – إلى الدور ذاته بالفوز 2/0 على بني ياس بفضل ثنائية البرازيلي فابيو ليما في الشوط الثاني.

ويصطدم الأهلي بغريمه العين في مباراة قمة في وقت لاحق اليوم بدور الـ 16 كما يلعب الظفرة ضد حتا.