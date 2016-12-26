“ديوب” على أعتاب العين الإماراتي لمدة 6 أشهر

المصدر: متابعات - إرم نيوز

اقترب السنغالي ماكيتي ديوب، نجم الظفرة الإماراتي، من الانضمام لصفوف العين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الخليج”، فإن اللاعب السنغالي سيكون في صفوف العين لمدة 6 أشهر، وحتى نهاية الموسم، مع أفضلية للعين للتعاقد النهائي بعد ذلك.

وستتضمن الصفقة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها انتقال البرازيلي دوغلاس من العين إلى الظفرة مع مبلغ مالي.

وأنهى ديوب مرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي في المركز الثالث في ترتيب الهدافين بـ12 هدفًا من 13 مباراة خلف لاعب الوصل فابيو ليما وعلي مبخوت لاعب الجزيرة.

وانتقل ديوب إلى الظفرة في أول عام 2012 قادما من نادي الكرامة السوري وينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم المقبل.

وأكد رئيس النادي صالح المزروعي، على تلقيهم العديد من الاتصالات لشراء بطاقة المهاجم ديوب، وأنه لا مانع لديهم من بيع عقده الذي يمتد لموسم ونصف وذلك في حال وجود السعر المناسب.