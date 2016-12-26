تغريم النصر الإماراتي 200 ألف درهم وقيد فاندرلي

المصدر: متابعات - إرم نيوز

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تغريم نادي النصر الإماراتي 200 ألف درهم على خلفية تقديم معلومات غير صحيحة عند تسجيل لاعبه البرازيلي فاندرلي، خلال فترة القيد الصيفي، ووافقت اللجنة على قيد اللاعب خلال فترة القيد الشتوي الحالية، كلاعب برازيلي نظرا لكونه لم يشارك مع ناديه (محليا)، ووفقا للقرار يحق للنصر الاستئناف على مبلغ العقوبة.

جاء قرار اللجنة بالتمرير عقب اجتماعها، مساء أمس الأحد، برئاسة المستشار خالد مباشري، نائب رئيس اللجنة، الذي شهد تنحي العضو عمر الحاي نظرا لانتمائه لنادي النصر؛ ما أدى لعدم اكتمال النصاب القانوني للنظر في ملف فاندرلي، إذ لم يحضر الاجتماع سوى نائب رئيس اللجنة والعضو سعيد الحوطي، وغاب المستشار سالم العامري، رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، عضو اللجنة.

من ناحية أخرى، سيكون فاندرلي ضمن خيارات مدرب النصر بيتريسكو في مباراة الفريق أمام دبي، غدا الثلاثاء، في كأس رئيس الدولة.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر في سبتمبر الماضي إيقاف فاندرلي الذي كان مقيداً في قائمة النصر، لمدة 60 يوما بشكل مؤقت، وتخسير فريقه لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الجيش القطري، بسبب شكوى المنافس من تزوير جنسية اللاعب، إذ كان ضمن ثلاثي الفريق الآسيوي في قائمتيه المحلية والآسيوية.

وفتح الاتحاد الآسيوي تحقيقاً في القضية، انتهى بالتأكد من تزوير جنسية إندونيسية لفاندرلي، حتى يتمكن من قيده ضمن الثلاثي الآسيوي، ليتخذ قرارا بإيقاف اللاعب لمدة 3 أشهر (تشمل فترة الإيقاف الأولى)، وتغريم ناديه مبلغ 50 ألف دولار.

وقام النصر برفع اللاعب من قائمته المحلية في بداية الموسم، قبل أن يطلب إعادة قيده في قائمة محترفيه الأجانب.

وعلى جانب آخر، قررت لجنة الانضباط توجيه إنذار لنادي الجزيرة وتغريمه 10 آلاف درهم بسبب نزول 4 مشجعين إلى الملعب في مباراة الفريق أمام الظفرة في الجولة الـ13 للدوري، وتم توجيه لفت نظر لمدرب النصر بتريسكو وتغريمه 10 آلاف درهم لاعتراضه على قرار الحكم خلال مباراة الفريق أمام الإمارات.