هل ينتقل نجم تشيلسي إلى العين الإماراتي؟

المصدر: كريم محمد – إرم نيوز

كشف تقرير، نشره أحد المواقع النيجيرية، عن دخول نادي العين الإماراتي، في مفاوضات مكثفة مع المخضرم جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي الإنجليزي، للحصول على خدماته في يناير المقبل.

وذكر موقع “OWN GOAL NIGERIA” أن ميكيل يفاضل بين عرضين، الأول من العين الإماراتي، والثاني من شنغهاي الصيني، للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد، أن اللاعب النيجيري لن يرحل لأي فريق آخر في أوروبا، وسيغادر إلى الصين أو الإمارات، في ظل ضخامة العرض المالي، فيما أوضحت مصادر داخل فريق العين، أن النادي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع نجم البلوز.

ويجلس أوبي ميكيل، بديلًا في فريق تشيلسي، بعيدًا عن المشاركة أساسيًا، في تشكيلة المدرب أنتونيو كونتي.