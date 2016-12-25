الجماهير الإماراتية تطالب بـ” #إيقاف_صنقور” (فيديو)

المصدر: إرم نيوز - خاص

دشنت الجماهير الإماراتية هاشتاغا باسم “#ايقاف_صنقور” للمطالبة بإيقاف عبدالعزيز صنقور، لاعب الأهلي الإماراتي، بعد اشتباكه مع لاعب بني ياس، في المباراة التي جمعت الفريقين أخيرا.

وتداولت الجماهير فيديو وصورة للاعب وهو “يخنق” نظيره في بني ياس، وقارنوها بلقطة لاعب العين، أسبريا، والذي تم إيقافه.

رسالة لجمهور ‘ العين ‘ |

راقبو اللقطة قبل ان تحكموا على الحالة .. #ايقاف_صنقور pic.twitter.com/q1UVoUt6Tm — مُدَرج الاهلي (@mdrj_alahli) December 24, 2016

وكان أسبريا قام باستفزاز زهران بمراوغته بالكرة؛ ما أثار حفيظة اللاعب ليتشاجر اللاعبان ويقوم أسبريا بخنق زهران بيده لكن حكم اللقاء لم يلاحظها، إذ تم كشفها باللقطات التلفزيونية.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي عاقبت أسبريا بالغرامة 50 ألف درهم والإيقاف لمباراة واحدة.

وأنهى الأهلي الإماراتي عقدته مع فريق بني ياس، والتي استمرت لمدة عامين، بالفوز عليه بهدفين، في المباراة التي جمعتهما، الخميس الماضي، في إطار الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري.