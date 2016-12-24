الأهلي الإماراتي يطارد البرازيلي مارينهو.. شاهد مهارات اللاعب

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

تسبب تراجع الأهلي حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي هذا الموسم في بحث الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للفريق عن تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وتراجع الأهلي للمركز الرابع برصيد 25 نقطة من 12 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن الجزيرة والوصل طرفي القمة وكذلك العين صاحب 26 نقطة الذي خاض مباراتين أقل من الأهلي.

وأشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن الأهلي وصيف بطل دوري أبطال آسيا الموسم قبل الماضي عرض أكثر من أربعة ملايين يورو على نادي فيتوريا البرازيلي من أجل ضم مارينهو البالغ من العمر 26 عاما.

لكن الصحيفة ذاتها أشارت إلى أن دخول أحد الصينيين طرفا في الصفقة قد يعرقل المفاوضات بين الأهلي والنادي البرازيلي في ظل دفع الأندية الصينية مبالغ طائلة لضم لاعبين مميزين لتطوير اللعبة هنا.

وحصل الجناح البرازيلي على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي متفوقا على غابرييل جيسوس المنتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حل ثانيا.

وتراجع مستوى البرازيلي رودريغيز ليما هداف الأهلي الموسم الماضي ليسجل ستة أهداف فقط حتى الآن في الدوري بفارق عشرة أهداف دفعة واحدة عن مواطنه فابيو دي ليما مهاجم الوصل الذي سجل 16 هدفا في 13 مباراة حتى الآن.