انتصارات مهمة للنصر والوحدة في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

انتزع النصر فوزًا صعبًا من ضيفه الإمارات 1/0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإماراتي لكرة القدم والتي شهدت أيضًا تعادل الوحدة مع الشباب 1/1 والشارقة مع دبا الفجيرة بذات النتيجة.

ويدين النصر بالفضل في الفوز الذي حققه للاعبه أحمد خميس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

ورفع النصر رصيده إلى 21 نقطة السادس وتوقف رصيد الإمارات عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية تعادل الوحدة مع ضيفه الشباب 1/1.

وتقدم الوحدة بهدف سجله محمد العكبري في الدقيقة 25 وتعادل محمد إبراهيم عيد للشباب في الدقيقة 28.

ورفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام النصر كما رفع الشباب رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت الشارقة بضيفه دبا الفجيرة.

وتقدم دبا الفجيرة بهدف سجله ياسين البخيت قبل أن يتعادل الشارقة بهدف سجله وليد أحمد من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وأنهى فريق الشارقة المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد وليد أحمد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر كما رفع دبا الفجيرة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.