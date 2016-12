الإماراتية فاطمة آل علي تبكي فرحًا بمفاجأة نجم هوكي الجليد الأمريكي (فيديو)

لم تتمالك فاطمة آل علي، لاعبة فريق هوكي الجليد للسيدات الإماراتي، نفسها من الفرحة حينما تلقت دعوة لحضور مباراة فريقها المفضل واشنطن كابيتالز ومقابلة لاعبيه.

This is Fatima. She represents the UAE on their women’s national team & it’s safe to say she has better hands than me! @Capitals @MSE @NHL pic.twitter.com/m4N2IddeRl

— Peter Bondra (@PeterBondra12) November 13, 2016