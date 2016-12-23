الإماراتية فاطمة آل علي تبكي فرحًا بمفاجأة نجم هوكي الجليد الأمريكي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

لم تتمالك فاطمة آل علي، لاعبة فريق هوكي الجليد للسيدات الإماراتي، نفسها من الفرحة حينما تلقت دعوة لحضور مباراة فريقها المفضل واشنطن كابيتالز ومقابلة لاعبيه.

This is Fatima. She represents the UAE on their women’s national team & it’s safe to say she has better hands than me! @Capitals @MSE @NHL pic.twitter.com/m4N2IddeRl — Peter Bondra (@PeterBondra12) November 13, 2016

بدأت قصة فاطمة آل علي حينما أعجب قائد الفريق الأمريكي بمهارتها حيث نشر فيديو على صفحته استعرضت خلاله الفتاة مهارة رائعة، ونال انتشارا واسعا.

وظل بيتر باندورا قائد الفريق الأمريكي محتفظا بالفيديو، ثم قام بتنسيق زيارة اللاعبة لواشنطن، بالاشتراك مع طيران الاتحاد.

وفور تلقي فاطمة آل علي الخبر لم تتمالك نفسها وبكت من الفرحة.

In partnership w/ @EtihadAirways, @MSE‘s Monumental Global Academies surprised Fatima to be part of Hockey Is For Everyone Month. #CapsHIFE pic.twitter.com/7StdzlXBBI — Washington Capitals (@Capitals) December 20, 2016

وقال باندورا :”لقد تأثرت كثيرا بزيارة أبوظبي، واستمتعت هناك”.

وتابع موجها حديثه لفاطمة :”أعتقد أنك ستكونين سفيرة رائعة لفريقك في واشطن، آمل أن تنال مهاراتنا إعجابك”.

وعلقت فاطمة: “لا أحب المفاجآت، لكنني سعيدة للغاية بما حدث، ووجهت الشكر للجميع”.

يذكر أن مفاجأة نجم هوكي الجليد الأمريكي للفتاة الإماراتية صارت حديث وسائل الإعلام الأمريكية حيث تحدثت صحيفة واشنطن بوست عن الأمر، كما أفردت صحف أخرى عددا من التقارير لنفس الحدث.