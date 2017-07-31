تعرّف على التشكيلة المثالية لدور المجموعات في البطولة العربية (صورة)

أعلن الحساب الرسمي للبطولة العربية للأندية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التشكيلة المثالية لدور المجموعات.

واختتم دور المجموعات أمس بفوز المريخ السوداني على نفط الوسط العراقي.

وتأهلت فرق الفيصلي الأردني والأهلي المصري والترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي إلى نصف النهائي.

وضمت التشكيلة 11 لاعبًا من 6 أندية، وهي: “الأهلي المصري والفيصلي الأردني والفتح المغربي والعهد اللبناني والترجي التونسي والهلال السعودي”.

وجاءت التشكيلة المثالية لدور المجموعات على النحو التالي:

حراسة المرمى: معتز ياسين (الفيصلي الأردني).

الدفاع: رامي ربيعة (الأهلي المصري) ومتعب المفرج (الهلال السعودي) وعلي المشاني (الترجي التونسي).

خط الوسط: هيثم فاعور (العهد اللبناني) وحسام غالي (الأهلي المصري) وأيوب سكومة (الفتح الرباطي) وغيلان شعلالي (الترجي التونسي) وعبدالكريم القحطاني (الهلال السعودي).

الهجوم: محمد فوزير (الفتح الرباطي) ولوكاس (الفيصلي الأردني).

وأوقعت قرعة نصف النهائي، اليوم الإثنين، الأهلي المصري مع الفيصلي الأردني، في حين يلعب الترجي التونسي ضد الفتح الرباطي المغربي.

وتقام مباراتا نصف النهائي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على أن يُلعب النهائي السبت المقبل.