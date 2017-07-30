الترجي يحتفظ بالعلامة الكاملة في البطولة العربية بفوز ماراثوني على الهلال السعودي (فيديو)

احتفظ الترجي التونسي، المتأهل لقبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم، بالعلامة الكاملة وحقق فوزه الثالث على التوالي بالتفوق 3-2 على الهلال السعودي اليوم الأحد.

وتقدم الترجي، الذي تأهل لقبل النهائي بعد الفوز في أول جولتين، مرتين وتعادل الهلال، الذي يشارك بلاعبي الصف الثاني، في المناسبتين قبل أن يخطف بطل تونس الفوز عن طريق غيلان الشعلالي قبل حوالي ربع ساعة من النهاية.

وأصبح رصيد الترجي تسع نقاط من ثلاث مباريات ويتصدر المجموعة الثالثة بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطتين. وتضم هذه المجموعة أيضا نفط الوسط العراقي والمريخ السوداني.

وستسحب قرعة قبل النهائي غدا الاثنين بعد تأهل الترجي والفيصلي الأردني والأهلي المصري والفتح الرباطي المغربي.

وسجل المدافع فريد الماطري وهيثم الجويني، الذي تلقى بطاقة حمراء في اللحظات الأخيرة، أول هدفين للترجي بينما تعادل الهلال بواسطة عبد الرحمن إليامي وفهد الرشيدي.