إصابة حكم مباراة الترجي التونسي والهلال السعودي في البطولة العربية (فيديو)

شهدت مباراة الترجي التونسي، والهلال السعودي في الجولة الأخيرة من مرحلة دوري المجموعات لفرق المجموعة الثالثة في البطولة العربية، موقفًا طريفًا، هو إصابة الحكم.

وأوقف حكم المباراة اللقاء لإصابته في ذراعه، وخرج إلى الأطباء خارج الملعب، لمداواة جراحه.

ويتصدر الترجي المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على نفط الوسط العراقي، والمريخ السوداني.