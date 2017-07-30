إصابة حكم مباراة الترجي التونسي والهلال السعودي في البطولة العربية (فيديو)

إصابة حكم مباراة الترجي التونسي والهلال السعودي في البطولة العربية (فيديو)

المصدر: محمود مهدي- إرم نيوز

شهدت مباراة الترجي التونسي، والهلال السعودي في الجولة الأخيرة من مرحلة دوري المجموعات لفرق المجموعة الثالثة في البطولة العربية، موقفًا طريفًا، هو إصابة الحكم.

وأوقف حكم المباراة اللقاء لإصابته في ذراعه، وخرج إلى الأطباء خارج الملعب، لمداواة جراحه.

ويتصدر الترجي المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على نفط الوسط العراقي، والمريخ السوداني.

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