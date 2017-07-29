الاتحاد العربي يطالب بزيادة عدد الجماهير في بطولة الأندية

طلب الاتحاد العربي لكرة القدم من الاتحاد المصري، مخاطبة الجهات الأمنية، بهدف زيادة عدد الجماهير في مباريات نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت من ذي قبل على حضور 10 آلاف متفرج في مباريات البطولة العربية، إلا أن الاتحاد العربي يرغب بزيادة العدد إلى 30 أو 40 ألف مشجع بداية من الدور نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يطالب “ثروت سويلم” المدير التنفيذي للجبلاية، بفتح خطوط اتصال مع الجهات الأمنية، لبحث إمكانية زيادة عدد الجماهير.

وتأهلت فرق: الترجي التونسي، والفيصلي الأردني، والأهلي المصري، إلى نصف النهائي بانتظار معرفة البطاقة الرابعة اليوم السبت بين الفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني.