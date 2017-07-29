السعودية.. الفيفا يصدر قرارًا جديدًا بحق نادي الاتحاد

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” نادي الاتحاد السعودي بدفع مليونين و300 ألف يورو لنادي النجم الساحلي التونسي، قيمة انتقال أحمد المهاجم العكايشي إلى الفريق السعودي.

وتقدم الاتحاد باستئناف ضد قرار الفيفا، وينتظر أن يتم البت فيه وإصدار الحكم النهائي في القضية خلال شهرين من الآن.

وكان العكايشي( 28 عامًا) قد انضم لنادي الاتحاد صيف العام الماضي قادمًا من النجم الساحلي، وشارك في 18 مباراة بدوري جميل الموسم الماضي سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6 أخرى.

وأصبح الاتحاد مهددًا بعقوبة كبيرة حال عدم وفائه بالمستحقات في الوقت المحدد.

وكان الفيفا قد خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد في بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي بسبب مستحقات اللاعب الأرجنتيني مانسو.

كما حُرم الفريق السعودي من إبرام تعاقدات لفترتي انتقالات صيفية وشتوية.