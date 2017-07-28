تخصيص إيرادات السوبر الفرنسي لعائلة الراحل عبدالمجيد الظلمي

يحتضن ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية لقاء كأس الأبطال الفرنسي (كأس السوبر الفرنسي)، والذي يجمع فريقي موناكو بطل الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا.

وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، منظم اللقاء، تخصيص إيرادات اللقاء لفائدة عائلة الأسطورة الراحل عبدالمجيد الظلمي الذي رحل مساء الخميس عن عمر ناهز 64 عامًا.

ويعد الراحل من أبرز لاعبي كرة القدم المغربية في التاريخ ولعب أكثر من 20 عامًا، شارك خلالها في أكثر من 140 لقاءً رفقة المنتخب المغربي الأول وهو رقم قياسي ولعب لفريقي الرجاء البيضاوي فريقه الأم وجمعية الحليب.

وفاز عبدالمجيد الظلمي بكأس أفريقيا العام 1976 وهو اللقب الوحيد للمغرب، كما كان ضمن الجيل الذهبي الذي شارك في مونديال المكسيك 1986 وبلغ الدور الثاني.

وتوجت منظمة اليونيسكو العالمية عبدالمجيد الظلمي بجائزة الروح الرياضية عام 1992 لأنه لم يحصل على بطاقة حمراء طيلة مسيرته رغم أنه لعب أغلب فترات مسيرته في خط الدفاع والوسط الدفاعي.