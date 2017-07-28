قرعة مفتوحة لنصف نهائي البطولة العربية للأندية

المصدر: د ب أ

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إجراء قرعة مفتوحة لمواجهتي قبل نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر.

وقال المركز الإعلامي للبطولة: إن القرعة ستسحب يوم الإثنين المقبل في الإسكندرية بعد حسم المتأهلين لدور نصف النهائي. وتتأهل الفرق التي تتصدر المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني.

وضمن التأهل بالفعل الترجي التونسي من المجموعة الثالثة والفيصلي الأردني من المجموعة الأولى. وستحدد مواجهة الفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني غدًا السبت الفريق الفائز بصدارة المجموعة الثانية.

في سياق متصل، أعلن الحساب الرسمي للبطولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التشكيلة المثالية للجولة الثانية في دور المجموعات.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين من الأهلي المصري بجانب لاعبين من فرق العهد اللبناني والفتح المغربي والفيصلي الأردني ولاعب من الترجي التونسي والهلال السعودي.

واحتفظ لاعب وحيد بموقعه في التشكيلة المثالية وهو حارس الفيصلي معتز ياسين، وضمت باقي التشكيلة إبراهيم الزواهرة (الفيصلي) ورامي ربيعة (الأهلي) وحسين دقيق (العهد) في خط الدفاع وحسام غالي وأحمد حمودي (الأهلي) وأيوب سكومة (الفتح) وأحمد زريق (العهد) وعبدالكريم القحطاني (الهلال) للوسط وأنيس بدري (الترجي) ومحمد فوزير (الفتح).