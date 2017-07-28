مدرب الفتح الرباطي المغربي يستهدف التتويج بالبطولة العربية

قال وليد الركراكي، مدرب الفتح الرباطي المغربي، إن هدفه تحقيق لقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم، وسيلعب على الفوز أمام العهد اللبناني في ختام مباريات المجموعة الثانية في الإسكندرية غدًا السبت.

ويتصدر الفتح المجموعة بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن العهد قبل مواجهتهما المرتقبة التي ستحدد المتأهل للدور قبل النهائي عن المجموعة، بينما يأتي الزمالك المصري والنصر السعودي في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.

ويتأهل متصدر المجموعة فقط بشكل مباشر إلى الدور قبل النهائي إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “حضرنا البطولة للمنافسة على اللقب ونسير نحوه بخطى ثابتة. نؤدي المباريات بتشكيلة هجومية دائمًا من أجل الفوز.

“لا ندافع ونلعب بشكل هجومي دائمًا وهذا ما ظهر في مباراتي الزمالك والنصر بتسجيل 6 أهداف في المباراتين. هدفنا تحقيق البطولة لإسعاد الجماهير”.

وتعادل الفريق المغربي 2/2 في أولى مبارياته بالبطولة أمام الزمالك قبل أن يسحق النصر 4/0 في الجولة الثانية.

ويحتاج الفتح إلى التعادل على الأقل لضمان صدارة المجموعة والتأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي إلى جوار الترجي التونسي والفيصلي الأردني.