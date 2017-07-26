البطولة العربية.. الفتح المغربي يقسو على النصر السعودي برباعية نظيفة (فيديو)

أحرز النجم محمد فوزير ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه الفتح الرباطي المغربي للفوز 4 / صفر على النصر السعودي اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة العربية لكرة القدم المقامة حاليا بمصر.

وتربع الفتح الرباطي على الصدارة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد النصر عند نقطة واحدة في المركز الأخير، وذلك قبل لقاء الزمالك المصري مع العهد اللبناني بالمجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

وقدم الفتح، الذي تعادل 2 / 2 مع الزمالك في الجولة الماضية، أداء لافتا نال استحسان الجماهير التي تابعت اللقاء من مدرجات ستاد الاسكندرية، فيما ظهر النصر بشكل باهت للغاية، وابتعد لاعبوه كثيرا عن مستواهم المعتاد، لينال خسارة مستحقة.

وافتتح فوزير التسجيل للفتح في الدقيقة 11، قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و32 من ركلتي جزاء، فيما تكفل ابراهيم البحراوي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 60.

ويلتقي الفتح الرباطي مع العهد في الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم السبت القادم، فيما يواجه الزمالك فريق النصر في اليوم ذاته بالجولة نفسها.