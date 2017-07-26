حسن شحاتة يتراجع عن تدريب مولودية الجزائر

تراجع حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم، عن تدريب نادي مولودية الجزائر، وصيف بطل الدوري الجزائري.

وقال كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي الجديد لمولودية الجزائر، اليوم الأربعاء: إن شحاتة اعتذر بلباقة عن تدريب الفريق بدعوى أن زوجته تستعد لإجراء جراحة عاجلة.

وكان يُفترض أن يصل شحاتة، غدًا الخميس، للجزائر للتوقيع على العقد الذي يربطه بمولودية الجزائر مقابل راتب يصل إلى 20 ألف دولار شهريًا.

وكان قاسي السعيد أكد، أمس الأول الإثنين، توصله لاتفاق مع شحاتة لتدريب المولودية، لكن الجدل الذي أثاره هذا الخبر، دفع فيما يبدو الطرفين للبحث عن مخرج لإبطال هذا الاتفاق.