4 ظواهر تخطف الأضواء في الجولة الأولى بالبطولة العربية

أسدل الستار على الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم، بالعديد من المفاجآت والظواهر التي خطفت الأضواء في النسخة الحالية التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

وقدمت البطولة مستويات مقبولة في مباريات الجولة الأولى ولم تكن بالسوء المتوقع في ظل غياب عدد من النجوم ومشاركة بعض الفرق بالصف الثاني.

وترصد شبكة إرم نيوز في التقرير التالي بعض الظواهر التي خطفت الأضواء في الجولة الأولى للبطولة العربية.. في السطور القادمة:

أخطاء تحكيمية فادحة

شهدت الجولة الأولى أخطاء تحكيمية فادحة ما أدى لاعتراضات بالجملة وتهديدات من جانب فريق نفط الوسط العراقي بعدم استكمال البطولة بعد إلغاء هدف صحيح له في لقاء الترجي التونسي ما أسهم في خسارته.

وتكررت الأخطاء نفسها في لقاء الأهلي والفيصلي الأردني بعد إلغاء هدف للفريق المصري سجله باسم علي بداعي التسلل بخلاف أن لقاء الزمالك المصري والفتح المغربي شهد أيضاً عدم احتساب ضربة جزاء واضحة للفريق المغربي.

وقال عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام المصرية لـ”إرم نيوز” إن الأخطاء التحكيمية واردة في عالم كرة القدم.

وأضاف: “ليس غريباً أن تحدث أخطاء من الحكام، وأتمنى أن تنخفض النسبة وألّا تكون مؤثرة على مستوى البطولة”.

وأشار إلى أن الأندية العربية عليها أن تتعامل مع واقع الأخطاء التحكيمية مثل أي دولة في العالم.

مفاجآت مدوية

شهدت الجولة الأولى مفاجآت مدوية على رأسها سقوط الأهلي المصري أمام الفيصلي الأردني في عقر داره ووسط جماهيره.

وجاءت هزيمة الفريق المصري لتؤكد قوة البطولة خاصة أن الأهلي أراح أغلب نجومه الأساسيين واعتمد على البدلاء، كما أن الجولة الأولى شهدت أيضاً فوزًا صعبًا للترجي التونسي على حساب نفط الوسط العراقي بهدف في الدقائق الأخيرة بخلاف أن النصر السعودي فشل بكامل نجومه في الفوز على العهد اللبناني.

وأكد عادل عبدالرحمن، مدرب الوحدة السعودي الأسبق لـ”إرم نيوز” أن المستوى الفني للبطولة قوي وليس كما يتوقع البعض، موضحًا أن الفرق التي كانت غير مرشحة للمنافسة ظهرت بمستوى طيب.

وأضاف: “الفرق المرشحة خيبت الآمال فالأهلي خسر والزمالك تعادل والنصر تعادل والهلال الذي يلعب بالفريق الأولمبي تعادل أيضاً”.

وأشار إلى أنه يتوقع منافسة صعبة على اللقب في ظل تقارب المستويات بين الفرق المشاركة.

أزمات تنظيمية

ظهرت الأزمات التنظيمية في الجولات الأولى للبطولة وهو ما ظهر خلال عدم طرح تذاكر لمباراة الأهلي والفيصلي ما كاد يسهم في أزمة حادة.

وتسببت الأزمات التنظيمية في مشاجرة بين مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وموظفي الشركة المنظمة.

لعنة الإصابات

ظهرت أيضًا لعنة الإصابات في مباريات البطولة العربية بسبب إقامتها في نهاية الموسم.

وتعرض النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي لإصابته بالإجهاد أدت لغيابه عن لقاء الوحدة الإماراتي بجانب إصابة خالد باوزير لاعب الوحدة، وتعرض أيضاً طه الخنيسي لاعب الترجي لإصابة لكنها لن تمنعه من استكمال البطولة، وتعرض لاعب الوحدة مراد باتنة لإصابة بجانب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.