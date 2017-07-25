حسن شحاتة مدربًا لـ”مولودية الجزائر”

أعلن نادي مولودية الجزائر، تعيين مدرب منتخب مصر السابق حسن شحاتة مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ تعاقده مع مدربه كمال مواسة بالتراضي.

ومن المنتظر وصول شحاتة إلى الجزائر غدًا الأربعاء لاستكمال إجراءات التعاقد على أن يلتقي بلاعبي الفريق يوم الخميس المقبل.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن المفاوضات مع المدرب المصري المخضرم سارت بصورة طيبة بعدما نجح المدير العام الرياضي الجديد لمولودية الجزائر قاسي السعيد في إقناع شحاتة بالمشروع الرياضي الذي يعمل عليه في ناديه.

ونقلت صحيفة الهداف المحلية عن السعيد قوله “توصلنا لاتفاق مع حسن شحاتة ليكون مدربًا جديدًا لمولودية الجزائر”.