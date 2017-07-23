فوزي لقجع يحتفظ برئاسة الاتحاد المغربي لكرة القدم

احتفظ فوزي لقجع برئاسة الاتحاد المغربي لكرة القدم بعدما فاز بولاية ثانية عقب اجتماع الجمعية العمومية في الرباط اليوم الأحد.

ويأتي انتخاب لقجع لرئاسة الاتحاد المغربي بعد يومين فقط من فوزه بمنصب النائب الثالث لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتضمن مجلس إدارة الاتحاد 15 عضوا منهم البطلة الأولمبية نوال المتوكل عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وقال لقجع إنه ينوي تشجيع كرة القدم النسائية إلى جانب بدء تحول الأندية إلى شركات رياضية.

ويضم مجلس إدارة الاتحاد حمزة الحجوي رئيس الفتح الرباطي كنائب أول للرئيس وعبدالمالك أبرون رئيس المغرب التطواني وعبد اللطيف مقترض رئيس الدفاع الحسني الجديدي.