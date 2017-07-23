المدير الفني لمولودية الجزائر ينسحب “فجأة” من تدريبات الفريق

قرر كمال مواسة، المدير الفني لنادي مولودية الجزائر وصيف بطل دوري المحترفين لكرة القدم، الانسحاب من تدريب الفريق، بشكل مفاجئ، على خلفية تعيين كمال قاسي السعيد مديرا رياضيا جديدا، ليحل محل عمر غريب الذي تم إنهاء مهامه، وذلك وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية.

وأوضحت المصادر، أن مواسة، فضّل الانسحاب بعدما علم برغبة المدير الرياضي الجديد في التعاقد مع مدرب أجنبي قد يكون الفرنسي رولان كوربيس، الذي قاد في وقت سابق الغريم اتحاد الجزائر.

وقاد مواسة، نادي مولودية الجزائر الموسم الماضي، إلى احتلال المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري المحلي، وبلوغ دور الثمانية من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفيدرالية).