4 عوامل تزيد صعوبة مواجهة الزمالك والفتح المغربي بالبطولة العربية

يخوض فريق الزمالك المصري مواجهة صعبة في بداية مشواره بالبطولة العربية أمام الفتح الرباطي المغربي مساء الأحد باستاد الإسكندرية في المجموعة الثانية.

ويلعب -أيضاً- النصر السعودي ضد العهد اللبناني في الملعب نفسه والمجموعة نفسها في مواجهة أيضاً ستكون ساخنة ومهمة للفريقين.

ويرصد “إرم نيوز” أبرز العوامل التي تزيد صعوبة لقاء الزمالك والفتح بالبطولة العربية.

???? المدرب الحالي: وليد الركراكي

???? ألوان القميص: الأحمر والأبيض

????️ الملعب: ملعب باب الرواح – ملعب الأمير مولاي عبدالله pic.twitter.com/xC10ABJbxM — البطولة العربية (@UAFAAC) July 21, 2017

طموح الفريقين

يملك الفريقان طموحاً كبيراً خلال هذه المواجهة؛ لأن الزمالك يسعى لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخروج المرير من دوري أبطال أفريقيا وخسارة الدوري.

ويسعى الفتح لتقديم بداية قوية لتأكيد سعيه للفوز بلقب البطولة وتعويض جماهيره عن خسارة الدوري هذا الموسم -أيضاً- لصالح الوداد.

ويبقى الزمالك والفتح فريقين يقدمان الكرة الجميلة سواء في مصر أو المغرب ويملكان مواهب بالجملة وهو الأمر الذي يجعل اللقاء مثيراً ومميزاً بين الفريقين.

الركراكي العنيد

يزيد أيضاً صعوبة اللقاء وجود المدرب وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الفتح الرباطي، وهو مدرب عنيد صاحب شخصية تكتيكية داخل المستطيل الأخضر، وقادر على تحقيق الفوز على الزمالك في بداية المشوار.

واستطاع الركراكي أن يحدث طفرة فنية في أداء الفتح الرباطي خلال الأعوام الأخيرة وقاده للتتويج بلقب الدوري المغربي بخلاف أنه اكتشف لاعبين مميزين في التشكيلة الرباطية على رأسهم مراد باتنا، الذي انتقل بعد ذلك للدوري الإماراتي ويلعب حالياً مع الوحدة.

وأكد طارق مصطفى، نجم الزمالك الأسبق ومدرب الدفاع الجديدي المغربي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن الركراكي مدرب على أعلى مستوى وحقق نجاحات مهمة مع الفتح الرباطي.

وأضاف: “الركراكي من المدربين الذين يقدمون كرة جماعية ويعطي لفريقه شخصية فنية وتكتيكية مهمة، وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين سواء الزمالك أو الفتح”.

إيناسيو والضغوط الهائلة

يواجه البرتغالي أوغوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، ضغوطاً هائلة في الفترة الحالية، خاصة أنه خرج مع الفريق من دوري أبطال أفريقيا وأنهى الدوري في المركز الثالث وخسر لقاء القمة أمام الأهلي بثنائية دون رد.

ولجأت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لإجراء تغييرات داخل الجهاز الفني لتصحيح المسار بتعيين طارق يحيى مدرباً عاماً بصلاحيات فنية واسعة بجانب مدير الكرة حسين السيد.

ويأمل إيناسيو أن يتم تعديل الأمور داخل المستطيل الأخضر وتطوير أداء الزمالك بما يتناسب مع الطموحات التي يملكها الجمهور الأبيض.

وقال محمد صلاح، المدير الفني الأسبق للزمالك، لـ”إرم نيوز”، إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق إيناسيو لأنه يحتاجه للفوز بأكثر من مباراة والمنافسة بقوة على البطولة ليكتسب ثقة الجماهير من جديد.

وأشار إلى أن لقاء الفتح لن يكون سهلاً خاصة أن الزمالك عائد من دوامة نتائج سلبية بالخروج من بطولة أفريقيا والخسارة أمام الأهلي ولا بد من انطلاقة قوية بالبطولة العربية.

أجواء لقاءات شمال أفريقيا

دائماً تتسم أجواء لقاءات فرق شمال أفريقيا بالندية الشديدة والإثارة التي تجعل نتيجة اللقاء خارج التوقعات.

ويبقى الزمالك في مواجهة الفتح الرباطي يملك الكعب العالي والتفوق التاريخي فتقابلا مرتين في دور الستة عشر ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2015 وتعادلا في السويس دون أهداف ثم فاز الزمالك في المغرب بنتيجة 3-2.