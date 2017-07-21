معسكر أوروبي للأهلي المصري استعدادًا للقاء الترجي التونسي

اتفق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، مع حسام البدري، المدير الفني للفريق، على خوض معسكر خارجي لمدة عشرة أيام، في إحدى الدول الأوروبية، قبل مواجهة الترجي التونسي بدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت، اليوم الجمعة، أنه يفاضل حاليًا بين أكثر من دولة لاستضافة معسكر الأهلي خلال سبتمبر/أيلول المقبل، وفقًا للرؤية الفنية للبدري، على أن يتم الاستقرار على مكان المعسكر خلال الأيام المقبلة للبدء في الإجراءات التنظيمية للمعسكر.

يذكر أن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أدخلت تعديلات على موعد مباراتي الأهلي المصري والترجي التونسي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للترجي، فإن تنفيذية الكاف قررت إقامة مباراة الذهاب أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر، بدلًا من أحد أيام 8، أو 9 أو 10 سبتمبر، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 22 أو 23 من الشهر ذاته بدلًا من 15، أو 16 أو 17، وذلك دون إبداء أسباب التأجيل.

وتأهل النادي الأهلي المصري إلى الدور ربع النهائي في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بعد الوداد المغربي، وتصدّر الترجي المجموعة الثالثة بـ12 نقطة.