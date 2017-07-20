رسميًا.. زيادة عدد المنتخبات في كأس الأمم الأفريقية إلى 24 فريقًا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية إلى 24 فريقا بدلا من 16، بداية من نسخة عام 2019 التي ستقام في الكاميرون.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا قال فيه إن هذ القرار اتخذ بناء على توصيات ورشة العمل التي تم عقدها على مدار اليومين الماضيين برئاسة أحمد أحمد، في مدينة الرباط المغربية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بتغييرات على نظام وموعد بطولة الأمم.

كما أصدر الكاف قرارًا بتغيير موعد البطولة لتقام خلال شهري يونيو ويوليو بدلا من يناير وفبراير، مع ذلك، ستظل المنافسة تُلعب (كل سنتين).

وشدد الكاف في بيانه على أن البطولة ستقام حصرا على الأراضي الأفريقية مع الفرق الوطنية الأفريقية.