الجوائز المالية الضخمة تجتذب الأندية الكبرى للبطولة العربية

تعود البطولة العربية للأندية لكرة القدم للحياة من جديد في مصر؛ إذ تنطلق النسخة الجديدة بعد غد السبت بمشاركة 12 فريقًا من بين أكبر الأندية في المنطقة.

وتوقفت البطولة لـ 5 سنوات رغم تاريخها الحافل الذي يحمل ذكريات رائعة ومباريات لا تنسى رغم أنها لم تكن خالية -أيضًا- من الأزمات.

وانطلقت البطولة العربية في ثمانينيات القرن الماضي وأُقيمت النسخة الأولى في العراق بمشاركة 3 أندية هي الشرطة العراقي والنجمة اللبناني والأهلي الأردني عام 1982 وفاز بها الشرطة.

وانتظمت البطولة في تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الجديد بجانب إقامة مسابقات أخرى لأبطال الكأس لكنها لم تستمر طويلًا لأسباب تسويقية.

دوري أبطال العرب

وبفضل عقود رعاية مربحة تغيّر نظام البطولة في 2004 وأصبح اسمها دوري أبطال العرب سعيًا لإقامة مسابقة شبيهة بدوري أبطال أوروبا.

ونجحت التجربة لفترة واجتذبت البطولة أندية لها شعبية ضخمة بفضل جوائزها الكبيرة لكنها بدأت في التراجع مع انخفاض القيمة المالية وابتعاد الرعاة.

وتوقفت البطولة بين عامي 2009 و2012 قبل أن تعود بنظام مختلف إذ أُقيمت مرة واحدة في 2013 لتتوقف مرة أخرى. وعادت هذا العام الحياة بجوائز مالية ضخمة تحت مسماها القديم وهو البطولة العربية للأندية.

وعلى مدار تاريخ البطولة بمختلف مسمياتها تُوِّج بلقبها 18 ناديًا مختلفًا وتحمل الأندية السعودية الرقم القياسي في التتويج بـ 8 ألقاب.

لكن الكرخ العراقي هو النادي الأكثر تتويجًا إذ نال اللقب 3 مرات متتالية في 1985 و1986 و1987 ويأتي خلفه الترجي والصفاقسي التونسيان، ووفاق سطيف الجزائري والهلال والشباب والاتفاق من السعودية وفي رصيد كل منهم لقبان.

وفي ظل مشاركة الهلال بطل السعودية بفريقه الأولمبي سيدخل الأهلي المصري البطولة وهو المرشح الأبرز للتتويج على أرضه بجانب الترجي بطل تونس. وقد تشهد البطولة الإقليمية مواجهة بين الغريمين المصري والتونسي قبل لقائهما المرتقب في دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا في سبتمبر.

لكن لا يمكن إغفال خطر منافسين آخرين وأبرزهم النصر السعودي، الذي يشارك بتشكيلته الأساسية، والزمالك المصري، رغم إخفاقاته المحلية والقارية الأخيرة، والوحدة الإماراتي الذي جاء إلى مصر بتشكيلة تضم بعض لاعبيه الأساسيين.