الترجي بطلًا للدوري التونسي بفوز كبير على النجم الساحلي

تُوِّج الترجي الرياضي التونسي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم هذا الموسم للمرة الـ 27 في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 3/0 على ضيفه النجم الساحلي في الجولة الأخيرة بمجموعة التتويج للمسابقة اليوم الخميس على الملعب الأولمبي برادس.

وأسفرت باقي مباريات الجولة عن فوز الأفريقي على مضيفه نجم المتلوي 2/1، والصفاقسي على ضيفه اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة

وارتفع رصيد الترجي بهذا الفوز إلى 26 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه النجم (حامل اللقب).

وكان الترجي بحاجة لنقطة التعادل من أجل استعادة اللقب الغائب عنه خلال الموسمين الماضيين، ولكنه حصد النقاط الثلاث ليؤكد جدارته باعتلاء عرش كرة القدم التونسية في الموسم الحالي.

وافتتح غيلان الشعلاني التسجيل لمصلحة الترجي في الدقيقة 14 من تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء على يمين أيمن المثلوثي حارس مرمى النجم الساحلي.

وأضاف علي المشاني الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 30 عبر ضربة رأس رائعة من متابعة لركلة حرة مباشرة نفذها زميله خليل شمام من الناحية اليمنى، واضعًا الكرة على يمين المثلوثي.

وواصل الترجي فرض سيطرته على مجريات المباراة خلال الشوط الثاني، حيث أضاف طه ياسين الخنيسي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 من متابعة لتمريرة بينية ماكرة من الفرجاني ساسي.

وتضاعفت معاناة النجم في المباراة، بعدما اضطُر للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد لاعبه علية البريقي في الدقيقة 63، لحصوله على الإنذار الثاني.

وعزّز الترجي، الملقب بـ (شيخ الأندية التونسية) رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، ليبتعد بفارق 14 لقبًا أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي النادي الأفريقي.