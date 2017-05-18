4 لاعبين مغاربة يتوّجون بألقاب في أوروبا.. تعرّف عليهم

تمكن عدة لاعبين مغاربة من الفوز بالألقاب المحلية في دوريات أوروبا متوجين موسمًا رائعًا برفقة فرقهم رغم كون مسيرتهم عرفت بعض محطات التراجع ودكة البدلاء.

وتوج فريق موناكو الفرنسي بالدوري الفرنسي الدرجة الأولى بعد فوزه على سانت إيتان 2-0 في لقاء مؤجل وفي لقاء غاب عنه الدولي المغربي نبيل درار للإصابة.

ويعتبر نبيل درار من العناصر الأساسية في فريق الإمارة الفرنسي ويحتل الصف الثالث في حمل شارة القيادة للفريق وهو اللقب الأول للدولي المغربي برفقة فريقه.

كما توج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا بعد فوزه في لقاء النهائي أمام لاتسيو 2-0 في لقاء لم يلعب خلاله الدولي المغربي وعميد أسود الأطلس وظل في دكة البدلاء.

وانتقل بنعطية بشكل رسمي ليوفنتوس الذي فعّل بند الشراء في عقده من بايرن ميونخ ولازال بإمكانه التتويج بلقب الدوري الإيطالي حيث يحتاج لـ 3 نقاط ودوري أبطال أوروبا الذي بلغ لقاءه النهائي ويواجه ريال مدريد.

كما توج سابقًا الدولي المغربي كريم الأحمدي بلقب الدوري الهولندي برفقة فينورد بعد جولة أخيرة حاسمة وسيتسلم شارة قيادة الفريق من المعتزل ديرك كاوت.

وتوج المغربي مروان داكوستا بلقب الدوري اليوناني برفقة فريق أولمبياكوس وتلقى عروضًا قوية من عدة فرق أوروبية نظرًا لمستواه المميز.

وعلى الصعيد العربي فاز الدولي المغربي مبارك بوصوفة بالدوري الإماراتي برفقة الجزيرة.