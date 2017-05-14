الجزائر.. وفاق سطيف ينسحب من بطولتي الدوري والكأس

المصدر: إرم نيوز

أعلن حسان حمار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائي اليوم الأحد انسحاب فريقه من بطولتي الدوري والكأس المحليين.

ويبرر وفاق سطيف قراره بالانسحاب من البطولتين إلى سوء ترتيب مباريات الفريق، إضافة الى الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق.

وكان حسان حمّار قد شنّ هجومًا عنيفًا على مسؤولي كرة القدم الجزائرية واتهمهم بتفضيل أندية العاصمة على فريقه.

وقال حسان حمّار في تصريحات صحفية “كرة القدم تلعب في العاصمة وكلهم يريدون مساعدة مولودية الجزائر واتحاد العاصمة هذا ليس اتحاد كرة”

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وفاز وفاق سطيف بـ 5 ألقاب في الدوري منذ عام 2006.

وتابع حمّار “لا توجد كرة قدم في الجزائر بل يوجد النفاق والتحايل، فهناك شخص واحد يسيّر كرة القدم”.

ويحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 84 نقطة متقدمًا بـ 4 نقاط عن مولودية الجزائر قبل 4 جولات على النهاية.

كما صعد لصف نهائي الكأس، حيث من المقرر أن يلاقي مولودية الجزائر الجمعة المقبل.