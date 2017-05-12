الترجي التونسي يكتسح فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: تونس - إرم نيوز

قلب الترجي التونسي تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي، إلى فوز مستحق 3/1 في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور الـ 16 (مرحلة المجموعات) لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وحصد الترجي، بطل المسابقة عامي 1994 و2011، أول 3 نقاط له في المجموعة، ليتربع على صدارتها مؤقتًا، قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي (حامل اللقب) مع ضيفه سان جورج الأثيوبي غدًا السبت في الجولة ذاتها بنفس المجموعة.

في المقابل، ظل فيتا كلوب، المتوج بالبطولة عام 1973، بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الأولى في المسابقة.

وكان الترجي الطرف الأفضل في المباراة، حيث سيطر على أغلب الفترات وكان بإمكانه الفوز بعدد أكبر من الأهداف لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من مناسبة.

وبادر الكاميروني يزيد أتوبا بالتسجيل لمصلحة فيتا كلوب في الدقيقة 10، قبل أن يستعيد الترجي اتزانه سريعًا ويحرز هدف التعادل عن طريق المحترف الإيفواري فوسيني كوليبالي في الدقيقة 20، في حين تكفل طه ياسين الخنيسي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وتضاعفت معاناة فيتا كلوب خلال المباراة بعدما اضطر للعب بـ 10 لاعبين، عقب طرد قلب الدفاع يانيك بانغالا في الدقيقة 51 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستثمر الفريق الملقب بـ (شيخ الأندية التونسية) النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أضاف أنيس البدري الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 87، ليطلق رصاصة الرحمة على آمال فيتا في التعادل.