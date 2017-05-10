تقديم موعد مباراة الجزائر وتوغو بتصفيات أمم أفريقيا 2019

المصدر: الجزائر – إرم نيوز

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تقديم موعد المباراة أمام منتخب توغو، ضمن مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، لتقام يوم الأحد الموافق الـ 11 من حزيران/يونيو المقبل بدلا من يوم الـ 13 من الشهر نفسه، وذلك على ملعب “مصطفى تشاكر”.

من جهة أخرى، أكد الاتحاد الجزائري أن المباراة الودية المقررة بين المنتخب الجزائري وضيفه منتخب غينيا ستجرى في موعدها المحدد، وهو السادس من حزيران/يونيو.

وستكون مباراة غينيا هي الأولى للمنتخب الجزائري تحت قيادة مديره الفني الجديد، الإسباني لوكاس ألكاراز.