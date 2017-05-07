اتحاد الكرة الجزائري يحقق في مزاعم التلاعب بنتائج المباريات

المصدر: الجزائر – إرم نيوز

قرر اتحاد الكرة الجزائري فتح تحقيق في مزاعم التلاعب بنتائج مباريات دوري الدرجة الثانية، على خلفية الاتهامات “الخطيرة جدًا” التي أطلقها عزوز طبو، رئيس نادي شبيبة سكيكدة.

وقال الاتحاد في موقعه الرسمي على الإنترنت، إنه كلف لجنتي الانضباط والقيم التابعتين له بالتحقيق في هذا الملف، موضحًا أن عزوز طبو سيمثل أمام لجنة الانضباط، حيث سيكون مطالبا بتفسير تصريحاته.

وألمح طبو في وقت سابق بأن التلاعب بنتائج المباريات حرم فريقه من الصعود إلى دوري المحترفين.

وأكد الاتحاد أنه يتابع باهتمام بالغ كل ما يجري في الساحة الكروية داعيا العائلة الكروية والرأي العام إلى الاطمئنان، وأنه سيتدخل في الوقت الحاسم لاتخاذ القرارات اللازمة ضمن الإطار القانوني الذي تكفله القوانين السارية المفعول.