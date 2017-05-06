سياسي تونسي يتّهم وزيرة الرياضة بخداع الرئيس والشعب

المصدر: إرم نيوز - محمد رجب

اتهم سياسي تونسي وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني بتضليل و”الضحك” على رئيس الجمهورية، عندما دفعته إلى تكريم بطل عالمي في الملاكمة “من ورق”.

واتهم القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر، في تدوينة له على صفحته على “فيسبوك” وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني بــ “التحايل على كل التونسيين بإيهامهم بإنجاز تاريخي حققته الرياضة التونسية في ظل حكمها الرشيد وضحكت على رئيس الجمهورية ودفعته إلى توسيم بطل عالمي .. من ورق”.

وأكد المحامي سمير بن عمر: “وسائل الإعلام في بداية شهر أبريل الماضي أعلنت عن تنظيم بطولة العالم للملاكمة بمدينة مساكن، وسط تونس، حيث سيتراهن الملاكم التونسي محمد معز فحيمة على بطولة العالم أمام بطل العالم الروسي. وأعلنت بعد ذلك عن فوز الملاكم التونسي ببطولة العالم وسط فرحة عامرة من مختلف وسائل الإعلام ” الوطنية “، وفي غمرة هذه الفرحة استقبل الرئيس الباجي قائد السبسي “البطل” العالمي بقصر قرطاج لتكريمه على هذا الإنجاز غير المسبوق وقلَده بالوسام الوطني للاستحقاق في مجال الرياضة ومنحه 50 ألف دينار من أموال دافعي الضرائب حسب مصادر موثوق بها.”.

وأكد بن عمر أنّ “هذه الملحمة التاريخية كانت مجرد مسرحية سخيفة ألفت فصولها وزيرة الرياضة الفاشلة ماجدولين الشارني التي كانت تريد البرهنة على إنجازاتها أمام رئيس الجمهورية وذلك رغم تحذيرات المسؤولين بالوزارة التي تشرف عليها، والذين نبهوها إلى عملية التحيّل إلا أنها لم تلتفت لتحذيراتهم “.

ولم تقف وزيرة الرياضة، التي طالما أثارت الجدل، مكتوفي الأيدي، بل ردّت على السياسي سمير بن عمر، من خلال تدوينة على “فيسبوك”، قالت فيها: “تحية إلى أهالي مساكن الذين تطوعوا لتنظيم كأس العالم للملاكمة المحترفة، وبذلك لم يُساهم أيّ طرف رسمي في مصاريف التنظيم.”، مضيفة: “تحية للبطل معز فحيمة.”.

وقالت: “نحن نخدم البلاد بعيدًا عن المزايدات والشعبوية.”، مشيرة إلى أنّ “أكبر أزمة عندنا الآن في تونس، أزمة الأخلاق والوطنية.. وأقول لأصحاب القلوب المريضة: حملاتكم المأجورة تزيدُني عزمًا وثباتًا.. تحيى تونس”.

وتُوّج التونسي معز فحيمة بلقب بطولة العالم للملاكمة الأنجليزية لوزن المتوسط للمنظمة العالمية للملاكمة المحترفة (UBO) بانتصاره مساء السبت، التاسع من أبريل الماضي، على الملاكم الروسي إليكليش كانبولاتوف (حامل اللقب) بالنقاط في سهرة الملاكمة التي أقيمت بقاعة مساكن تحت شعار “تحدّي الأبطال”.

وكرّم الرئيس الباجي قائد السبسي، بحضور وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني، الملاكم معز فحيمة المتوّج ببطولة العالم للملاكمة في وزن المتوسط للمنظمة العالمية للملاكمة المحترفة، ومنحه الصنف الرابع من الوسام الوطني للاستحقاق في مجال الرياضة.