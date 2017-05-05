قرعة بطولة الأندية العربية تسفر عن مجموعات قوية.. تعرّف على التفاصيل

المصدر: إرم نيوز

أسفرت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة القدم التي سُحبت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات قوية.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات بواقع 4 في كل مجموعة، على أن يتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المراكز الأولى إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني.

وسيحصل بطل المسابقة على جائزة مالية قدرها 2.5 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يفوق ما يحصل عليه بطل دوري أبطال أفريقيا.

وتقام البطولة بين 3 ملاعب: الدفاع الجوي وبرج العرب والسلام في مدينتي القاهرة والإسكندرية.

:وجاءت القرعة على النحو التالي

المجموعة الأولى: الأهلي المصري، الوحدة الإماراتي، الفيصلي الأردني، نصر حسين داي الجزائري.

المجموعة الثانية: الزمالك المصري، الفتح الرباطي المغربي، النصر السعودي، العهد اللبناني.

المجموعة الثالثة: الهلال السعودي، الترجي التونسي، المريخ السوداني، نفط الوسط العراقي.