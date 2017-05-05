تزكية الأمير فيصل بن تركي لرئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

المصدر: إرم نيوز

زكّت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم خلال اجتماعها الــ 22 اليوم في القاهرة الأمير تركي بن خالد رئيسًا للاتحاد للفترة المقبلة.

وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة تركي بن فيصل، وعضوية هاني أبوريدة من مصر وعبدالخالق مسعود من العراق، وحميد الشيباني من اليمن، وجاسم الشكيلي من عُمان، ووديع الجريء من تونس، ومعتصم جعفر من السودان، ومحمد روراوة من الجزائر، وغانم أحمد من الإمارات، وجبريل الرجوب من فلسطين وسمير نصار من الأردن.

وبدأت الجمعية العمومية أعمالها بكلمة لسمو الأمير تركي بن خالد أعرب من خلالها عن شكره وتقديره لأصحاب السمو والسعادة رؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الجمعية العمومية على جهودهم، مؤكدًا أن الاتحاد يسير في الطريق الصحيح لتحقيق هدفه من أجل كرة القدم العربية التي ستشهد إقامة البطولة العربية للأندية إلى جانب إقامة بطولات للمنتخبات وللفئات السنية في المستقبل القريب.

وناقشت الجمعية العمومية جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها حيث تم اعتماد الشعار الجديد للاتحاد إلى جانب المصادقة على التقارير المالية والفنية والإدارية.

كما تم تشكيل لجنة خاصة بإقامة يوم فلسطين في الدول العربية، بحيث تقام مباراة تجمع فريقًا من فلسطين مع أحد الفرق العربية في كل دولة في يوم واحد وغيرها من الأمور المتعلقة بكرة القدم العربية وتطويرها.

وتأتي هذه الانتخابات قبل ساعات من إجراء قرعة البطولة العربية للأندية والتي تقام في القاهرة من 22 يوليو إلى 6 أغسطس.