4 عوامل تساعد البطولة العربية على النجاح في ثوبها الجديد

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

تعود البطولة العربية للأندية لكرة القدم إلى الحياة من جديد بعد الغياب لسنوات وسط توقعات بنسخة ناجحة في ظل إعلان الاتحاد العربي مشاركة العديد من الفرق المميزة والكبرى.

وبعد غياب 5 سنوات كاملة تظهر البطولة العربية في ثوب جديد ونسخة مجمعة على أرض مصر في الفترة بين 22 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين بمشاركة أندية عريقة بقيمة الأهلي والزمالك المصريين والهلال والنصر السعوديين والترجي التونسي والوحدة الإماراتي.

وتبقى هناك عدة عوامل تساعد النسخة الحالية على النجاح وهو ما ترصده شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

حقوق الرعاية

طالما كانت الأزمات التسويقية سببًا في توقف البطولة العربية على مدار النسخ السابقة.

ومع بداية الألفية الثالثة عادت البطولة العربية بقوة بشكل جديد برعاية الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير ومالك مجموعة قنوات “إيه أر تي” والذي كان يحلم ببطولة عربية على غرار دوري أبطال أوروبا وبالفعل أقام البطولة وأقنع الفرق العربية بالمشاركة في أول نسخة موسم 2003/2004، وفاز فيها الصفاقسي التونسي ولكن انسحاب الأهلي المصري وجه ضربة قوية لها.

وبدأت العديد من الفرق تعترض على نظام البطولة بجانب تعارضها مع الأجندة الدولية لتعاني الأزمات قبل أن تتوقف ثم تعود بشكل مختلف عام 2012.

وهذه المرة يبدو الأمر مختلفًا بعودة البطولة بحقوق رعاية مع وجود شركة “صلة” السعودية الراعية بجانب مساهمة شركة “بريزنتيشن” المصرية ما يساهم في إنجاح البطولة التي ستكون جائزة البطل فيها 2.5 مليون دولار.

وقال مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز”: إن الجائزة المالية في البطولة تساهم في نجاحها وإقبال العديد من الفرق على المشاركة.

وأضاف: “متفائل بنجاح البطولة العربية خلال المرحلة القادمة خاصة أن أغلب الأندية التي تمت دعوتها وافقت على المشاركة”.

تغيير نظام البطولة

يبقى تغيير نظام البطولة أيضًا عاملًا مساعدًا في نجاح النسخة الحالية بعد العودة لنظام البطولات المجمعة.

وعانت البطولة العربية في النسخ الماضية من مسألة إقامة البطولات بنظام المجموعات ثم خروج المغلوب وطول المنافسات ما أدى لإحجام بعض الفرق المميزة عن المشاركة.

وأكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات لـ “إرم نيوز” أن نظام البطولة المجمعة سيساعد في نجاحها خاصة أن اللعب لفترات ومباريات عديدة مثل دوري أبطال أفريقيا مثلًا كان سيضر المسابقة ويجعل العديد من الأندية ترفض المشاركة.

وأضاف: “الأهلي والزمالك كانا سيغيبان عن البطولة لو أُقيمت بنظامها القديم فالنظام المجمع أفضل بكثير”.

مشاركة أندية عريقة

تأتي مشاركة أندية عريقة في البطولة لتساهم بقوة في نجاحها ورغم اعتذار العين الإماراتي عن المشاركة؛ إلا أن وجود فرق أخرى مميزة يساهم في عودة المسابقة بشكل جيد.

ورفض الأهلي الانسحاب من البطولة كما أكد الزمالك مشاركته بخلاف وجود الترجي التونسي والهلال والنصر السعوديين والفتح الرباطي المغربي.

اهتمام إعلامي

تتمتع البطولة باهتمام إعلامي كبير في ظل وجود العديد من القنوات الفضائية التي ترغب في بث مبارياتها.

وتوصل مسؤولو الاتحاد العربي لاتفاق نهائي مع قناة “أبوظبي الرياضية” على بث المباريات عبر بعض القنوات الأخرى الراغبة في إذاعتها.