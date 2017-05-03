اتحاد الكرة التونسي يصدر قرارات مغلظة ضد رابطة المحترفين ويعاقب الأفريقي

المصدر: تونس - إرم نيوز

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تجميد نشاط 6 أعضاء بمكتب رابطة كرة القدم للمحترفين، في أعقاب تخلف المكتب عن الاجتماع لإصدار قراراته بشأن الأحداث التي شهدتها مباريات بالدوري التونسي خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاء قرار اتحاد الكرة في وقت متأخر من، مساء أمس الثلاثاء، حيث كان من المقرر أن يعقد أعضاء مكتب الرابطة اجتماعا أمس للحسم بشأن أحداث العنف التي شهدتها مباراة الديربي بين الأفريقي والترجي، يوم الأحد الماضي.

لكن الاجتماع لم يعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، إثر تخلف ستة أعضاء عن الحضور دون إخطار، وذلك في وقت كان يفترض فيه أن تتخذ قرارات عاجلة، قبل انطلاق الجولة الثامنة من مباريات مجموعة التتويج، اليوم الأربعاء.

وتعد القضية الأهم، تلك المتعلقة بأحداث مباراة الأفريقي وضيفه الترجي، التي رافقتها أحداث عنف وشغب في المدرجات، وكان يتوقع بعدها صدور عقوبات من مكتب الرابطة بحق الفريق صاحب الضيافة.

وقرر الاتحاد معاقبة الأفريقي بمنع حضور جماهيره في ثلاث مباريات مع تغريم النادي ثلاثة آلاف دينار تونسي (نحو 1250 دولارا).