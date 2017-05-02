جماهير الأفريقي التونسي تطالب باستقالة وزيرة الشباب والرياضة.. تعرف على السبب

المصدر: تونس ـ إرم نيوز

طالبت رابطة مشجعي النادي الأفريقي التونسي اليوم الثلاثاء بفتح تحقيق بسبب ما وصفته “الاستعمال المفرط وغير المسبوق والمتسرع للقوة ضد جماهير النادي” في مباراته ضد غريمه الترجي في قمة تونس العاصمة يوم الأحد الماضي.

واندلعت اشتباكات بين رجال الأمن وجماهير الأفريقي في مدرجات استاد رادس بعد أن اهتزت شباك الفريق بهدفين في مباراته ضد غريمه الترجي في الجولة السابعة بمرحلة التتويج بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

وتوقفت المباراة بضع دقائق واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لإخلاء المدرجات من المشجعين وأصيب عدد من رجال الأمن وبعض المشجعين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقالت رابطة مشجعي الأفريقي في بيان إنها تطالب “بفتح تحقيق جدي وفوري للوقوف على ملابسات الاستعمال المفرط وغير المسبوق وغير المبرر والمتسرع للقوة المفرطة ضد جماهير النادي ومحاسبة من تثبت إدانته في هذا التصرف الوحشي حسب الشهادات المسجلة”.

ودعا البيان وزيرة شؤون الشباب والرياضة “للاستقالة لوصفها جماهير النادي الأفريقي بالإرهاب ولرفضها تقديم اعتذار رسمي”.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن أعمال الشغب التي قامت بها جماهير الأفريقي أدت الى إصابة أكثر من عشرة ضباط وعناصر أمنية باصابات متفاوتة الخطورة؛ ما استوجب نقل عدد منهم إلى المستشفى.

وأضاف البيان أن رجال الأمن ألقوا القبض على مجموعة من الاشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال العنف.

وكانت السلطات التونسية هددت سابقا باستكمال مباريات الدوري دون حضور جماهير في حال استمرار أعمال الشغب في الملاعب.

ويؤرق تواصل الشغب في الملاعب في الأعوام الأخيرة السلطات التونسية رغم أنها تمنع من تقل أعمارهم عن عشرين عاما من دخول الملاعب وتضع حدا معينا لعدد من الجماهير لحضور المباريات.

كما تسلط لجنة المسابقات التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم عقوبات اللعب دون حضور المشجعين على الأندية في حال اندلاع أعمال شغب في المدرجات لكن دون جدوى.