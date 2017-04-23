الأفريقي ينتزع التعادل من الصفاقسي في الدوري التونسي

المصدر: تونس - إرم نيوز

أخفق النادي الأفريقي بتشديد الخناق على المتصدر الترجي بسقوطه اليوم الأحد في فخ التعادل أمام مضيفه النادي الصفاقسي 1/1.

وسجل الصفاقسي أولًا في الدقيقة 34 عبر حمزة المثلوثي وعادل الأفريقي في الدقيقة 54 عبر إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 54.

وكان الشنيحي أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 33.

ورفع الأفريقي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث متخلفًا بـ 4 نقاط عن المتصدر الترجي و3 نقاط عن النجم الساحلي الثاني في الترتيب.

ويحتل الصفاقسي المركز الرابع بـ 6 نقاط.

وكان الترجي فاز اليوم بثلاثية نظيفة ضد ضيفه نجم المتلوي الخامس في الترتيب بـ 5 نقاط، سجلها أنيس البدري في الدقيقة 28 وخليل شمام في الدقيقة 72 وفخرالدين بن يوسف في الدقيقة 78.

وعاد النجم الساحلي بفوز ثمين خارج قواعده ضد مضيفه اتحاد بن قردان بهدف وحيد سجله البرازيلي دياغو كوستا قبل دقيقتين من انتهاء اللقاء بعد أن كان إيهاب المساكني أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 24 للنجم.

ويتذيل بن قردان ترتيب مجموعة التتويج التي تضم 6 فرق بنقطة واحدة.