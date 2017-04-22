تعيين نبيل معلول مدربًا جديدًا للمنتخب التونسي

المصدر: تونس - إرم نيوز

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن نبيل معلول سيعود لتولي تدريب منتخب تونس لكرة القدم خلفًا للبولندي هنري كاسبرتشاك الذي أُقيل في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت محطة “موزاييك” الإذاعية الخاصة اليوم إنه تم التوصل لاتفاق نهائي لتعيين معلول مدربًا جديدًا للمنتخب خلفا لكاسبرتشاك.

وأضافت المحطة أن وديع الجريء رئيس الاتحاد المحلي للعبة اجتمع مع معلول واتفق معه على كافة التفاصيل.

ولم يؤكد أي مسؤول في الاتحاد التونسي الاتفاق النهائي مع معلول (55 عامًا) أو ينفيه.

وأقال الاتحاد التونسي المدرب البولندي بعد هزيمتين وديتين أمام الكاميرون 1/0 والمغرب بالنتيجة ذاتها في الشهر الماضي استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 وذلك بعد الخروج من دور الـ 8 في كأس الأمم الأخيرة بالغابون مطلع العام الحالي.

وتستعد تونس لبداية مشوارها في تصفيات بطولة أفريقيا المقبلة بمواجهة مصر في يونيو المقبل ضمن مجموعة تضم أيضًا النيجر وسوازيلاند.

كما ستواجه تونس منافستها الكونغو الديمقراطية في أغسطس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتتقاسم تونس صدارة مجموعتها مع الكونغو الديمقراطية برصيد 6 نقاط بينما لا تملك غينيا أو ليبيا أي نقطة بعد جولتين.

وسبق لمعلول تدريب منتخب تونس عام 2013 قبل أن يستقيل من منصبه عندما أخفق في التأهل إلى كأس العالم 2014 في البرازيل.

وكان مساعدًا للمدرب الفرنسي روجيه لومير في 2002 وحققا سويا كأس الأمم الأفريقية 2004 قبل أن يعود للمنتخب مجددًا مع لومير من 2006 حتى 2008.