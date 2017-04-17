ألكاراز يصل الجزائر غدًا استعدادًا للإشراف على “محاربي الصحراء”

المصدر: الجزائر - إرم نيوز

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، الإسباني لوكاس ألكاراز، سيصل مساء غدٍ الثلاثاء إلى العاصمة الجزائر قادمًا إليها من مدينة أليكانت الإسبانية، تمهيدًا لبداية عمله.

وأوضح الاتحاد، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الإثنين، أن الكاراز سوف يرافقه جيسوس كاناداس المدرب المساعد، وميغيل أنجل كامبوس مدرب اللياقة البدنية.

وأشار ذات المصدر إلى أن ألكاراز سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بالمركز التقني سيدي موسى التابع للاتحاد الجزائري، بعد غدٍ الأربعاء.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن عقد ألكاراز يمتد لعامين، أي إلى ما بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 المقررة بالكاميرون، وأن ألكاراز سيكون مطالبًا بقيادة “الخضر” إلى الدور قبل النهائي على الأقل من هذه البطولة.

وسيتقاضى ألكاراز (50 عامًا) راتبًا يصل إلى 35 ألف يورو شهريًا.