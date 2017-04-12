خوان كاباروس مدربا لمنتخب الجزائر

المصدر: إرم نيوز

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتفق مع المدرب الإسباني خوان كاباروس ليكون مدربا جديدا لمنتخب الجزائر خلفا لجورج ليكنز.

وقدم منتخب الجزائر مستوى ضعيفا خلال بطولة أمم أفريقيا الماضية ما دفع ليكنز للاستقالة مع ارتفاع حدة الانتقادات.

ووفقا لتقارير إسبانية أكدتها بي إن سبورت بأن كاباروس اتفق بالفعل مع اتحاد الكرة الجزائري.

وعمل كاباروس مع عدة أندية إسبانية من بينها غرناطة، كما سبق ترشيحه لتدريب منتخب الجزائر.

وتستعد الجزائر لاستكمال تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وتصفيات أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون.