التعادل يحسم قمة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

المصدر: تونس - إرم نيوز

حافظ الترجي على صدارته لبطولة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب تعادله 1/1 مع مضيفه النجم الساحلي في المرحلة الخامسة من مجموعة التتويج للمسابقة اليوم الأحد.

وارتفع رصيد الترجي إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النجم الساحلي.

وأخفق الفريقان بهزّ الشباك خلال الشوط الأول للمباراة التي أُقيمت على الملعب الأولمبي في سوسة لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بادر طه ياسين الخنيسي بالتسجيل لمصلحة الترجي في الدقيقة 59 عبر ضربة رأس رائعة من متابعة لتسديدة من زميله الفرجاني ساسي التي أبعدها دفاع النجم.

ولم يهنأ الترجي بتقدّمه طويلًا، بعدما أدرك دييجو أكوستا التعادل للنجم الساحلي في الدقيقة 68 إثر متابعته لركلة حرة نفذها زميله حمزة لحمر من الناحية اليمنى.

يذكر أن مجموعة التتويج بالدوري التونسي تتكون من 6 أندية فقط.