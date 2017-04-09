انتصار مهم للأفريقي التونسي خارج ملعبه بكأس الكونفدرالية

المصدر: بورت لويس - إرم نيوز

بات الأفريقي التونسي على مشارف التأهل لدور الـ 16 (مرحلة المجموعات) لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية) عقب فوزه الثمين 2/1 على مضيفه بورت لويس بطل موريشيوس في ذهاب دور الـ 32 الإضافي للمسابقة اليوم الأحد.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بادر سليمان كشك بالتسجيل لمصلحة الأفريقي في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله منوبي الحداد الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما تكفل إفرام جويكان بتسجيل هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ويكفي الأفريقي الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة التي ستقام على ملعبه الأسبوع القادم لحجز بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات، فيما يتعين على بورت لويس الفوز بهدفين نظيفين على نظيره التونسي، إذا أراد الاستمرار في المسابقة القارية.

يذكر أن بورت لويس انتقل للعب في الكونفدرالية الأفريقية، عقب خروجه المبكر من دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الهلال السوداني.