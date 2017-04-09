من يحسم كلاسيكو الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي؟

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يتابع عشاق كرة القدم العربية الصدام الكروي المثير، الذي يجمع بين فريقي الترجي والنجم الساحلي في الجولة الخامسة لمجموعة التتويج بالدوري التونسي.

ويبدو هذا اللقاء الذي يقام في أحضان الملعب الأولمبي في سوسة مهماً في سباق حسم لقب الدوري التونسي، خاصة أن الترجي يتصدر الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن النجم الساحلي، صاحب المركز الثاني.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح المواجهة.

أجواء المنافسة تشعل المواجهة

ويسعى الترجي والنجم الساحلي لتحقيق فوز مهم يمنحهما الصدارة وهو ما يزيد سخونة المواجهة.

وأكد أنيس بوجلبان، نجم منتخب تونس وفريق الأهلي المصري والصفاقسي التونسي الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن الترجي يعيش حالة فنية رائعة منذ تولي المدرب فوزي البنزرتي قيادة الفريق وهو ما يجعله أقرب للخروج بنتيجة إيجابية.

وأشار بوجلبان إلى أن الترجي يمتلك قدرات فنية جيدة ستساعده في لقاء النجم الساحلي، موضحاً أن أبناء سوسة قادرون أيضاً على تحقيق الفوز على ملعبهم ولكن الأوراق قبل اللقاء تؤكد أن الترجي كفته أرجح.

الترجي وحلم التتويج

يبحث الترجي في لقاء النجم الساحلي عن قطع خطوة أكبر نحو التتويج بلقب الدوري التونسي من خلال حصد الفوز والنقاط الثلاث.

ويأمل أبناء باب سويقة حصد النقاط الثلاث للانفراد بصدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن النجم وبالتالي يبقى الأقرب لحسم اللقب هذا الموسم.

ويعاني الترجي أزمة دفاعية واضحة بعد تأكد غياب الثنائي هشام بلقروي وعلي المشاني للإصابة وهو ما يضع الفريق في حالة اضطرارية للاعتماد على المدافع الصاعد منتصر الطالبي بجانب شمس الدين الذوادي.

ويعد المهاجم طه الخنيسي أبرز أوراق الترجي، خاصة أنه هداف الفريق برصيد 10 أهداف وقدم موسماً طيباً ويتميز بالسرعة والقوة البدنية.

النجم وقلب الموازين

يسعى النجم الساحلي لقلب الموازين وتحقيق الفوز على ملعبه على حساب الترجي من أجل اعتلاء الصدارة.

ويأمل أبناء سوسة أن يحصد الفريق الفوز ويخطف قمة الترتيب، ويراهن المدرب الفرنسي هيبرت فيلود على وجود صانع الألعاب حمزة لحمر الذي يقدم موسماً طيباً ويظهر بمستوى جيد.

ويغيب عن النجم الساحلي مدافعه عمار الجمل للإصابة وهو ما يجعل الفريق بحاجة لتعويضه باللاعب شهاب بن فرج.

البنزرتي يتحدى فيلود

يبدو الصدام الفني مثيراً بين المدربين فوزي البنزرتي، المدير الفني للترجي، ضد فريقه السابق النجم الساحلي الذي يقوده فيلود.

ويراهن البنزرتي على خبراته الكبيرة في الدوري التونسي، بينما يأمل فيلود قلب الموازين وتحقيق الفوز لاعتلاء القمة.

ويرى النجم التونسي يامن بن ذكري، مدافع الزمالك المصري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن خبرات البنزرتي ستكون عنصراً مهماً خلال المباراة.

وأشار إلى أن البنزرتي مدرب كبير صاحب خبرات وله تجارب مميزة ولكن فيلود مدرب أيضاً لا يستهان به وأعاد التوازن بشكل جيد للفريق.