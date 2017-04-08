إيتور كارانكا يقترب من تدريب المنتخب الجزائري

المصدر: الجزائر - إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية جزائرية، أن الإسباني إيتور كارانكا المدرب السابق لنادي ميدلسبرة الإنجليزي، بات المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الجزائري لكرة القدم في الفترة المقبلة خلفًا للبلجيكي جورج ليكنز، الذي استقال من منصبه مباشرة بعد الخروج المبكر لـ”محاربي الصحراء” من الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها الغابون مطلع العام الحالي.

وذكرت قناة “دزاير نيوز” المملوكة لعلي حداد شقيق ربوح حداد نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، أن المدير الفني المقبل للمنتخب الجزائري لم يشرف على منتخب وطني في مشواره التدريبي، وأنه تقمص ألوان المنتخب الإسباني سابقًا.

وقال المصدر ذاته: إن خيرالدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري توصل إلى اتفاق رسمي مع المدرب الجديد لـ”الخضر”، مؤكدًا أن كارانكا هو المرشح الأبرز لخلافة ليكنز.

وكان كارنكا (34عامًا) أُقيل من تدريب نادي ميدلسبرة منتصف مارس الماضي، على خلفية سوء النتائج.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الجزائري عن اسم المدرب الجديد قبل الثلاثاء المقبل.